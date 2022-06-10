Жителям Новосибирской области вручили высшие награды ко Дню России

В правительстве Новосибирской области состоялась церемония вручения наград выдающимся жителям региона. Фото: Правительство НСО

В правительстве Новосибирской области состоялась церемония вручения наград выдающимся жителям региона. Приурочено мероприятие было к предстоящему празднику — Дню России.

— Высшей региональной награды — звания «Почётный гражданин Новосибирской области» — удостоены директор Второй Новосибирской гимназии, заслуженный учитель школы РСФСР Ирина Михно и депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, заслуженный строитель Российской Федерации Валерий Червов — сообщили в правительстве. — Среди награждаемых — ровесник региона — Виталий Иванович Стаин, ветеран труда, советник генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» по работе с детской-юношеской спортивной школой «Сибирь».

Шестерым новосибирцам вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». Фото: Правительство НСО

Шестерым новосибирцам вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». Также были вручены Почётные грамоты Новосибирской области и государственные премии Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в мае этого года, в преддверии Дня весны и труда, Дня Великой Победы, губернатор Новосибирской области вместе с полпредом президента России в СФО Анатолием Серышевым и зампредом регионального Заксобрания вручил госнаграды выдающимся жителям Новосибирской области. Госнаграды получили работники образования, культуры, бизнеса, транспорта, здравоохранения, спорта, промышленности, строительства, торговли, госслужбы, экономики, а также представители СМИ и предприниматели.

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