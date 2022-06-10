Снежные барсы уходят из Алтая в Монголию

Барсов стало меньше из-за сокращения поголовья аргали — источника их пищи. Фото: Алтайский биосферный заповедник

Снежные барсы или ирбисы уходят из Алтая в Монголию. Такой вывод сделали ученые и волонтёры после проверки фотоловушек, установленных на хребте Чихачёва — территории обитания хищников. Оказалось, что за период с ноября по май на 30 фотоловушках зафиксировали только два попадания ирбиса в объектив: в декабре 2021 года засняли самца, а в январе 2022 года — самку с двумя детенышами.

— Причиной миграции барсов является сокращение популяции горных баранов аргали, которые являются источником пищи хищников, — передает слова волонтеров «amic.ru».

Пока барсы мигрируют в Монголию их место занимают манулы. Эти дикие кошки стали намного чаще попадать в объектив фотоловушки. Также чаще стали замечать бурых медведей.

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