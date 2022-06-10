В Новосибирске девушка на «Хонде» съехала в овраг

Автомобиль достал эвакуатор. Фото: "АСТ-54"
В Октябрьском районе Новосибирска девушка на «Хонде» оказалась в овраге. Произошел инцидент вечером в пятницу, 10 июня. Фото и видео с места ДТП в сеть выложили очевидцы.
— У дома №3 по улице Вилюйской девушка за рулём кроссовера Honda HR-V попыталась развернуться и оказалась в овраге, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
Из оврага машину вытаскивали специалисты эвакуации службы «АСТ-54».
Напомним, что на днях в яме с водой оказался каршеринговый автомобиль. Водитель утопил машину и скрылся, сейчас его разыскивают.
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Информация об этом появилась в соцсети (подробнее)
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