В Новосибирске хотят создать единую базу учета животных

Единая база данных помогла бы людям, готовым взять питомца из приюта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирские депутаты выступили с предложением создания единой базы собак и кошек, как бездомных, так и тех, у кого есть дом. Такая база с одной стороны стала бы внутренней информсистемой органов власти, ведущих учет животных и контролирующих службы отлова, а с другой — публичным ресурсом, на котором люди оставляли бы объявления о пропаже животных.

Создание подобной базы обойдется региону в 5 миллионов рублей, а ее содержание потребует еще по миллиону каждый год.

— Такая база, выложенная в интернете, могла бы помочь людям, которые готовы взять себе питомца из приюта, — передало слова председателя комиссии по экологии Владимира Лаптева издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В Новосибирске действуют подобные сайты, где общественники и зоозащитники рассказывают о деятельности приютов и их обитателях. Но они не имеют единой базы, которая бы курировалась региональным управлением ветеринарии, и в которую животные попадали бы только после маркировки. Кроме того, о подобной информсистеме рано говорить, потому что на федеральном уровне не закреплен закон, обязывающий владельцев животных регистрировать своих питомцев.

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