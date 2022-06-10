В Новосибирске на 2 года условно осудили бухгалтершу, похитившую 11 миллионов рублей

Женщина давала на подпись директорам школ ведомости о зарплатах на имена людей, которые никогда в этих школах не работали. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске вынесли приговор 64-летней бухгалтерше, которая обворовала школы Черепановского района почти на 11 миллионов рублей. Женщине дали два года условно по статье за мошенничество в особо крупном размере.

— Обвиняемая с 2013 по 2019 год, пользуясь доверием директоров школ, предоставляла им на подпись ведомости и реестры о начисление зарплаты людям, которые никогда не работали в их школах. Деньги же уходили родственникам и знакомым, которые открыли счета на свои имена, а банковские карты отдали обвиняемой, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

За 6 лет женщине удалось украсть почти 11 миллионов рублей. В суде она признала свою вину и раскаялась. Обвиняемой назначили наказание в виде 2 лет условно. Кроме того, женщину обязали вернуть часть похищенных средств.

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