Ученые CityAir объяснили волну неприятных запахов в Новосибирске

Эксперты сервиса мониторинга воздуха CityAir рассказали о волне неприятных запахов, накрывшую Новосибирск. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Эксперты сервиса мониторинга воздуха CityAir рассказали о волне неприятных запахов, накрывшую Новосибирск 30 мая. В тот день на зловоние пожаловались жители центральных районов города. Некоторые предполагали, что это может быть связано с расположенным рядом с городом свинокомплексом.

— 30 мая превышения ПДК по аммиаку и сероводороду не фиксировались. В вечернее и ночное время с 30 на 31 мая значения по аммиаку соответствовали средним значениям за период наблюдения, — цитирует пресс-службу сервиса издание РБК.

Эксперты также отметили, что свинокомплекс расположен в 20 километрах от города и неприятные запахи с такого расстояния просто не почувствовались новосибирцами.

Сейчас, согласно данным системы онлайн-мониторинга CityAir, сегодня, 11 июня, в Новосибирске загрязненность воздуха составляет 2 балла. Как сообщается на сайте, это «подходящий момент, чтобы принять воздушную ванну». Температура воздуха сейчас составляет +25 градусов, влажность — 27%.

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