В ближайшие дни в Новосибирске и области потеплеет до +32 градусов

В регионе тоже будет жарко, но более дождливо и ветрено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске окончание этой недели и начало следующей обещают быть жаркими. Синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра прогнозируют потепление до +32 градусов.

— В субботу, 11 июня, ночью ожидается +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +29…+31 градуса. Также в дневное время могут идти кратковременные дожди. Ветер южный 4-9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В воскресенье, 12 июня, ночью столбики термометров остановятся на отметке +14…+16 градусов. Днем поднимутся до +26…+28 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, — рассказали синоптики. — В понедельник, 13 июня, ночью будет +14…+16 градусов, днем — +29…+31 градус. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров.

По региону в среднем будет такая же погода, но более дождливая и ветреная. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Также в области 11 июня будет жарче, чем в Новосибирске. Синоптики прогнозируют до +32 градусов тепла. А вот ночью в среднем будет на пару градусов холоднее, чем в областном центре.

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