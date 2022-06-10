В Новосибирске загорелся частный дом на улице Тополевая

В Новосибирске на улице Тополевой, 1 загорелся частный дом. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске на улице Тополевой, 1 загорелся частный дом. Пожар случился вечером в пятницу, 10 июня.
— Загорелась металлическая кровля одноэтажного деревянного дома размером 6 на 10 метров. Пожарные выехали на вызов в 20:25, через пять минут они уже были на месте, — рассказали в областном МЧС.
На кадрах ролика, опубликованного очевидцами в соцсетях, видно, что дом охватило сильное пламя. К счастью, как сообщили в МЧС, людей в горящем помещении на момент случившегося не было. Локализовали возгорание в 20:39, а полностью потушить огонь удалось в 20:43.
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