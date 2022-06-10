Улицы Новосибирска завалило тополиным пухом. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Улицы Новосибирска завалило тополиным пухом. В этом году он появился раньше, чем обычно — примерно в середине мая. Причиной тому могла послужить аномально теплая погода. В последний месяц весны температура воздуха достигала до +25 градусов.

Тополиный пух может стать причиной пожара. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Пухом покрыты не только дворы жилых домов, но и обочины дорог. Как в спальных районах, так и в центре города. Поскольку тополей в Новосибирске растет много: это дерево лучше других подходит для очищения воздуха от вредных примесей.

Но при всем при этом, жителям города тополиный пух доставляет немало неприятностей. Кроме того, что он знатно усложняет жизнь всем аллергикам, он также становится причиной большого числа пожаров.

Пухом покрыты не только жилые дворы, но и обочины дороги. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В областном МЧС напоминают, что чаще всего подобного рода пожары случаются из-за человеческого фактора. Поэтому, в летний сезон особенно важно помнить о соблюдений правил пожарной безопасности.

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