Новосибирский вирусолог Нетесов оценил ситуацию с ковидом в стране

По словам Нетесова, не стоит исключать возможность эволюции вируса. Фото: соцсети

Доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, улучшается ли в Новосибирске эпидситуация и стоит ли ждать новую волну.

— Ситуация такая, что заболеваемость ковидом медленно, очень медленно снижается. Дать прогноз, когда ожидается новая волна заражений, я не могу. Мы этого не знаем. Но возможно возникновение нового эволюционного варианта омикрона. И поэтому вакцину от него стоит доделать и испытать, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог.

Нетесов отметил, что эпидситуация улучшается не только в Новосибирске, но и по всей стране. Это можно заметить по снижению смертности. В частности, в Новосибирске уже были дни, когда от коронавируса никто не умирал.

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