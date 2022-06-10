«Это отвратительно!»: Сибирячке, заказавшей в салоне композицию с подсолнухом, привезли не тот букет

Ожидание - реальность. Фото: скриншот с сайта/«Flamp».

Сибирячка заказала в салоне цветов букет с подсолнухом, но ей привезли другую композицию. Предупредили девушку об этом слишком поздно.

- Мне позвонил администратор и сообщил, что подсолнухи пришли завядшие и предложил мне выбор без выбора - заменить на герберу. Отменить заказ и обратиться в другую компанию означало, что заказ будет доставлен слишком поздно, поэтому выбора не оставалось, - написала заказчица на сайте Flamp.

По словам жительницы Новосибирска, букет разочаровал ее. Собран он был, по её словам, как попало. Выглядел скудно.

В комментариях новосибирцы возмутились увиденному:

- Букет с подсолнухом выглядит намного лучше!

- Это отвратительно! - написали сибиряки

Букет девушка заказывала в салоне на Ипподромской улице..

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