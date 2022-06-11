Погода в Новосибирске на 11 июня 2022 года: в субботу придет 31-градусная жара

Купаться в фонтанах снова можно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 11 июня 2022 года: . Об этом сообщают синоптики.

— Ночью воздух прогреется до +14…+16 градусов, днем температура поднимется до +29…+31 градуса. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Подует юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В регионе ночью температура ночью местами повысится до +17, а днем — до +27…+32. Несмотря на жару, все еще есть вероятность дождей и гроз.

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