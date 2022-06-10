Новосибирец нашел трехлетнего мальчика на обочине дороги

Мальчик был один на улице. Фото: предоставлено героем публикации

В Дзержинском районе новосибирец нашел поздно вечером трехлетнего ребенка на обочине дороги. Мальчик гулял там с самокатом совсем один. Взрослых поблизости не было.

- Мальчику было всего 3 года. Он еще не мог говорить. Пришлось обходить все дома в районе, искать родителей методом «тыка». Тут на улице подбегает мужчина – отец мальчика, - рассказал КП-Новосибирск мужчина, нашедший ребенка.

Как пояснил отец ребенка, он был на работе, а сын решил прогуляться один. Малыша передали родителю и они ушли домой.

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