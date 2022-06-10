Новосибирские социалисты присоединились к всероссийской акции «Славим тебя, Россия!»

Депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко (слева) и ветераны отряда спецназначения «Ермак». Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду»

В Новосибирской области акцию «Славим тебя, Россия!» возглавил председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» депутат Государственной думы РФ Александр Аксёненко. Народный избранник почтил память павших в ходе спецоперации земляков на ступенях ДК «Приморский» в микрорайоне ОбьГЭС.

- Вчера был на мероприятии в Советском районе. Новосибирская городская общественная организация ветеранов отряда спецназа «Ермак» совместно с ДК «Приморский» организовала праздник в канун Дня России. Поздравляя жителей, я вышел с плакатами двух героев, а каждый из тех, кто сейчас сражается на Украине за освобождение мира от нацизма, и есть герой, - отметил Александр Аксёненко на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Депутат также рассказал о судьбе новосибирских военных:

- Оба военнослужащих из личного состава отряда специального назначения «Ермак» - майор Сергей Кашанский и младший сержант Игорь Сенченко. Оба военнослужащих погибли в первый день спецоперации на Украине при выполнении служебно-боевой задачи.

Напоминая, что 12 июня все мы будем отмечать День России, Александр Аксёненко выразил уверенность, что имя каждого из защитников Родины войдет в историю района, города, области и всей России.

- Славя имя нашей страны, теперь мы неразрывно славим и имена ее защитников, - подчеркнул он.

Лидера новосибирских справедливороссов поддержали член совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области подполковник в запасе Владимир Иноземцев и сотрудники аппарата реготделения.

Руководитель общественного движения «ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области Игорь Беляков. Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду»

Руководитель общественного движения «ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области Игорь Беляков вышел с плакатом, прославляющим Россию и защитников Родины, к памятнику архитектору Андрею Крячкову и зданию правительства Новосибирской области.

Секретарь совета по делам ветеранов боевых действий при Новосибирском региональном отделении партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Алексей Ляшенко, также в прошлом участвовавший в военных конфликтах, вместе со своими детьми отдал дань памяти геройски погибшим землякам.

Активисты Искитимского районного отделения у воинского мемориала в г. Искитиме. Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду»

Всероссийскую акцию «Славим тебя, Россия!» также поддержали социалисты в городе Искитиме и рабочем поселке Линево. С портретом капитана Дениса Носенко - жителя Искитимского района, посмертно представленного к ордену Мужества, они в этот день вышли к мемориалам воинской славы.