Один человек пострадал при столкновении двух барж в Новосибирской области

По предварительным данным, пострадал один человек. Фото: Транспортная прокуратура

В Новосибирской области на паромной переправе Спирино — Чингис в Ордынском районе столкнулись две несамоходные баржи, перевозившие пассажиров и машины. Инцидент произошел около часа дня в пятницу, 10 июня.

— По предварительным данным 1 человек пострадал, обстоятельства произошедшего и ущерб устанавливаются, — пояснили в транспортной прокуратуре. — По данному факту проводится проверка.

Как отметили очевидцы, заснявшие последствия инцидента на видео, отметили, что по крайней мере одна баржа была очень сильно нагружена. На ней были два грузовика и легковая машина.

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