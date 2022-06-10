Новосибирск в июне получит 50 автобусов

Новые автобусы приедут в Новосибирск в июне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский автобусный парк пополнится еще на 50 автобусов. Доставить в город их должны в июне.

— За последние два года приобретено 205 новых автобусов. Автобусы экологичные, на экологичном топливе с реализованными современными требованиями. 155 уже вышли на маршруты в Новосибирске. Еще 50, в соответствии с договоренностями, мы должны получить до конца первого полугодия, то есть в июне, — рассказал мэр Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами 10 июня.

По словам мэра, у муниципалитета была серьезная дискуссия с заводом производителем. После роста цен из-за санкций автобусы больше не хотели продавать по старой цене. И завод попытался повысить цену или же уменьшить количество автобусов. Однако властям удалось договориться, и город получит свои 50 автобусов.

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