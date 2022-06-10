В тройном ДТП на Первомайке в Новосибирске пострадала 13-летняя девочка

Пострадавших доставили в больницу. Фото: "Моя Первомайка"

В Новосибирске произошло массовое ДТП с пострадавшими, среди которых оказался и 13-летний подросток. Случилась авария днем в пятницу, 10 июня.

— 70-летний водитель за рулем «Лада Приора» ехал по улице Ученической и около дома №2/1 врезался в автомобиль «Лада Гранта». «Гранта», в свою очередь, столкнулась с автомобилем «УАЗ Патриот», — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадали пассажирки автомобиля «Лада Гранта»: женщины 41 года и 23 лет, а также 13-летняя девочка. Их доставили в больницу, для уточнения травм.

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