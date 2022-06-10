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Общество10 июня 2022 10:59

В Новосибирске с 14 июня начнут испытания теплосетей по зонам ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5

В зоне ТЭЦ-2 горячей воды не будет до 24 июня, в зоне ТЭЦ-5 — до 25 июня
Надежда КАСЬЯНОВА
Горячей воды не будет по зоне ТЭЦ-2 до 24 июня по зоне ТЭЦ-5 до 25 июня.

Горячей воды не будет по зоне ТЭЦ-2 до 24 июня по зоне ТЭЦ-5 до 25 июня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске с 14 июня стартуют гидравлические испытания теплотрасс по зоне ТЭЦ-5, а также ТЭЦ-2 по Ленинскому и Обскому выводам. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

— В зоне ТЭЦ-2 гидравлические испытания пройдут с 14 по 20 июня в Ленинском районе и части Кировского. Горячей воды не будет до 24 июня, — рассказали в мэрии. — По зоне ТЭЦ-5 испытания теплосетей на плотность и прочность пройдут в Дзержинском районе с 14 по 22 июня. Горячее водоснабжение включат 25 июня.

Также в мэрии предупредили, что испытания теплосетей могут вызвать разрывы трубопроводов и размыть грунт. Поэтому организациям следует внимательнее следить за складами и подвалами. А гражданам не оставлять на улице детей без присмотра. Кроме того, особую осторожность следует соблюдать автомобилистам, потому что большая часть теплосетей проходит под проезжей частью.

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