Новосибирца осудили за провоз 25 тысяч литров алкоголя без лицензии

Партию алкоголя везли из Карачаево-Черкессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калининский районный суд дал 2 года условно сибиряку, который незаконно провез из Карачаево-Черкесской Республики в Новосибирск около 25 тысяч литров алкоголя. Стоимость партии оценили в миллион рублей.

— В 2020 году обвиняемый договорился с незнакомцем, что тот за вознаграждение доставит в Новосибирск около 25 литров спиртосодержащей продукции. Перевозчик не подозревал, что делает нечто незаконное, и соответственно не знал о преступных намерениях обвиняемого, — рассказали в суде.

Мужчину признали виновным по статье 171.3 УК РФ за провоз нелегального алкоголя. Ему назначили наказание в виде двух лет условно.

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