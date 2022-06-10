Названа сумма финансирования футбольного клуба "Новосибирск", который показал провальную игру в ФНЛ-2

ФК "Новосибирск", потрепевший поражение в ФНЛ-2, получает 250 млн в год из областного бюджета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замглавы администрации Первомайского района Артем Роговский прокомментировал поражение футбольного клуба «Новосибирск» в ФНЛ-2. Своим мнением он поделился с КП-Новосибирск.

- По моему мнению, новосибирский футбол на сегодняшний день поглощает огромное количество бюджетных денег. Болельщики и специалисты при этом не видят должной отдачи в виде спортивного результата, - поделился своим мнением госдеятель. - Сейчас гендиректор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов обвиняет в неудачах бывшего главного тренера Павла Могилевского. Могилевский, в свою очередь, перевел все стрелки на Перлова. Мол, игроки даже не были обеспечены питанием, - отметил Роговский.

Сам Роговский высказался так о финансировании футбольного клуба.

- В прошлом сезоне команда заняла 6 место в ФНЛ-2. Имея финансирование из областного бюджета в 250 млн рублей, клуб обязан показывать отличные результаты. Я считаю, что такой приличный бюджет позволяет ФК «Новосибирск» хорошо выступать лигой выше – в ФНЛ-1. Но мы не видим результата, - недоумевает Артем.

Замглавы администрации Первомайского района выразил надежду на то, что новый тренер Алексей Поддубский возьмет ситуацию в свои руки.

- Я от всей души желаю успехов Алексею Поддубскому. Он является неплохим специалистом. Я его помню еще как хорошего футболиста, который играл за хабаровскую команду. Надеюсь, он решит задачу по выходу в ФНЛ-1. Мы хотим видеть футбол высокого уровня в Новосибирске, хотим видеть полные трибуны болельщиков, - заключил Артем Роговский.

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