В Новосибирской области вручили высшие награды ко Дню России. Фото: Правительство НСО.

В преддверии Дня России выдающимся жителям Новосибирской области вручили награды. Выдавали их в региональном правительстве Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Высшую региональную награду, звание «Почётный гражданин Новосибирской области», получили директор Второй Новосибирской гимназии, заслуженный учитель школы РСФСР Ирина Михно и президент ООО УК «Концерн «Сибирь», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, заслуженный строитель Российской Федерации Валерий Червов.

По словам Андрея Травникова, церемония вручения наград, приуроченная ко Дню России, особенная каждый год. Так, в 2022 году её провели год 85-летний образования Новосибирской области, а также в особый период истории России, который заставляет иначе взглянуть на многие события.

– В России остаются самые настоящие патриоты, и сегодня в этом зале – высочайшая концентрация патриотизма, потому что здесь присутствуют люди, которые всю жизнь трудились не за страх, а за совесть и во благо своей Родины. Сегодня не нужна излишняя скромность, потому что получение высоких наград – это не только признание ваших заслуг, но и мощный стимул для всех ваших коллег, родных и близких. Мы можем отныне рассчитывать только на свои силы, и сегодня мы ещё раз убеждаемся: эти силы у нас есть, и они будут многократно увеличены, – сказал губернатор.

Как подчеркнул Андрей Шимкив, за сибиряками, которые сегодня получили награды, стоят огромные коллективы, работа которых прославляет наш регион.

– На церемонии вручения госнаград также присутствовали члены Правительства Новосибирской области, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, Сенатор Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий, руководители муниципалитетов, кадеты, юнармейцы и волонтёры, – добавили в правительстве.

Известно, что 6 жителей Новосибирска получили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью».

Кроме того, на мероприятии вручили Почётные грамоты Новосибирской области и государственные премии Новосибирской области.

– Высоких наград и премий удостоены коллективы сферы здравоохранения, культуры, науки, сельского хозяйства, промышленности, физкультуры и спорта, – пояснили в правительстве.

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