В Новосибирске 60-летняя пенсионерка пряталась от гэбээровцев в медкабинетах поликлиники

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Экзистенциальный перформанс для врачей, других посетителей и бойцов ГБР ГВАРДИИ устроила 9 июня в 9.29 60-летняя женщина в поликлинике Первомайского района. Направление на консультацию профессора областной больницы она требовала у участковых медиков, громко крича, нецензурно выражаясь и обвиняя их в непрофессионализме. В дополнение к словам она задирала одежду и демонстрировала всем окружающим повреждения на коже. От прибывших на вызов бойцов ГБР больная пыталась прятаться в кабинетах на втором этаже, но «гвардейцам» удалось найти ее и задержать.

Настоящую воровскую атаку устроили вчера вечером несовершеннолетние девочки на один из городских магазинов. В 15.39 охранник ГВАРДИИ задержал там 12-летнюю девочку, похитившую жевательную резинку стоимостью 29 рублей, в 17.05 - двух 10-летних девочек, укравших два сэндвича стоимостью 150 рублей каждый, а в 19.22 - двух семилетних девочек, похитивших два творожных сырка. Во всех случаях за кражи детей рассчитались вызванные на место ЧП родители.

В 0.17 тревожная кнопка была нажата в киоске по продаже фастфуда в Кировском районе. Продавец вызвал охрану, поскольку пьяный посетитель хулиганил и мешал работать. Тот, услышав, что сейчас приедет ГБР, испугался и поспешил уйти, не дожидаясь ее прибытия.

А вот другой нарушитель, устроивший дебош в 0.47 в пивном магазине в Ленинском районе, приезда бойцов группы быстрого реагирования не побоялся и даже в их присутствии пытался продолжать хулиганить - матерился, отказывался уходить и грозился разбить все окна. Утихомиривать дебошира пришлось с применением силы.