Самой вкусной пресноводной рыбой новосибирцы признали судака

Оказалось, что 51% опрошенных предпочитают морскую рыбу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцы больше всего любят судака. Такой вывод сделал региональный минсельхоз после онлайн-опроса. Своим мнение о рыбных предпочтениях поделились 349 сибиряков.

— Среди пресноводных рыб, которых можно поймать в области, сибирякам больше всего по вкусу судак — 47%, далее идет щука — 28% и замыкает тройку лидеров сазан — 25%. Меньше всего голосов отдали за толстолобика, белого амура и язь — всего 5%, — рассказали в региональном минсельхозе.

Также опрос показал, что 55% опрошенных разбавляют рацион рыбой несколько раз в месяц, а 11% едят рыбную продукцию стабильно несколько раз в неделю. Причем больше половины предпочитают морскую рыбу и только 3% пресноводную.

— Дорогостоящую рыбу ценных пород: стерлядь, нельму, муксуна и форель периодически готовы покупать 53% сибиряков, 34% — не готовы. И только 5% опрошенных приобретают рыбу ценных пород регулярно, — подвел итоги минсельхоз области.

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