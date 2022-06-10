Сибиряку, продавшему арестованный автомобиль, грозит до двух лет колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Барабинском районе Новосибирской области 53-летний мужчина, продавший арестованную машину, может попасть в колонию. Об этом рассказали в УФССП по НСО.

— Сибиряк задолжал 220 тысяч рублей и не выплачивал долг добровольно. В дело вмешались приставы и арестовали его авто. После чего машину передали на ответственное хранение должнику. Позже суд вынес решение о продаже машины «Мазда Демио». Приставы приехали к должнику, где выяснили, что машины у него больше нет. Он заявил, что продал её, – уточнили подробности в ведомстве.

Как пояснил должник, покупатель, которому он продал машину всего за 35 тысяч рублей, обещал ему решить проблемы с приставами. Однако после такой сделки проблем у сибиряка только прибавилось.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 312 УК РФ за незаконные действия с арестованным имуществом. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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