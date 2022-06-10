Пешеходную зону у памятника Ленину в Новосибирске выложат мозаикой

Площадь скоро преобразится. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В пятницу, 10 июня, в Новосибирске начались ремонтные работы на площади Ленина. Об этом сообщили в мэрии города. - У памятника В. И. Ленину вдоль Красного проспекта в границах сквера «Театральный» проводится ремонт дорожно-тропиночной сети, - рассказали в пресс-центре мэрии. Известно, что пешеходную зону выложат бетонной мозаикой. Также там установят бордюрный камень. Рабочие уже возводят ограждения и определяют границы, в пределах которых будут проводить работы. Ремонт планируют закончить 20 июля.

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