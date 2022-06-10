В Новосибирске сгорел автомобиль на Затулинке

Автомобиль почти полностью выгорел.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске на улице Зорге сгорел автомобиль. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 июня. О ЧП рассказал подписчик паблика «АСТ-54».
- Видите, стоит машина без стекла. С нее дым валил. Кошмар просто. Я из дома услышал, как авто начало гореть. Три пожарных машины приезжали, - сообщил очевидец.
В качестве доказательства он предоставил видео. На нём можно оценить последствия инцидента. Судя по кадрам, машина сильно выгорела.
Причину случившегося в ближайшее время предстоит выяснить сотрудникам МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер