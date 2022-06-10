В Новосибирске сгорел автомобиль на Затулинке

Автомобиль почти полностью выгорел. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске на улице Зорге сгорел автомобиль. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 июня. О ЧП рассказал подписчик паблика «АСТ-54».

- Видите, стоит машина без стекла. С нее дым валил. Кошмар просто. Я из дома услышал, как авто начало гореть. Три пожарных машины приезжали, - сообщил очевидец.

В качестве доказательства он предоставил видео. На нём можно оценить последствия инцидента. Судя по кадрам, машина сильно выгорела.

Причину случившегося в ближайшее время предстоит выяснить сотрудникам МЧС.

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