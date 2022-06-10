В Новосибирске вырос спрос на услуги мастеров на час

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди популярных услуг - ремонт и установка водонагревателей (+27%), востребованы также сантехники (+92%) и электрики (+90%).

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

В мае по сравнению с мартом спрос на услуги мастера на час по всей стране вырос сразу на 25%, а в Новосибирске - на 26%. При этом объявлений от мастеров за год стало больше на 41%. К таким специалистам россияне обращаются для решения различных задач по небольшому ремонту в доме.

САНТЕХНИКА И УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

В этом году россияне решили заранее подготовиться к отключению горячей воды и стали активнее обращаться на Авито за услугами по установке и ремонту бойлеров: спрос на них в мае вырос на 27% в Новосибирске.

Растет спрос и на всю категорию сантехнических работ - динамика роста спроса в мае в Новосибирске составила +92% по сравнению с показателями марта. Предложений от сантехников за год стало больше на 45%.

ЭЛЕКТРИКА

Также в мае этого года по сравнению с мартом россияне стали на 35% активнее обращаться за услугами электриков, а в Новосибирске - на 90%. Среди наиболее популярных обращений по электрике: проложить проводку, установить розетки, повесить люстру.

Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг: «Доверить работы по дому важно опытному и профессиональному мастеру: на Авито Услугах специалисты могут пройти бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный знак «Документы проверены» - это дополнительная гарантия, которая поможет найти подходящего специалиста».