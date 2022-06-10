Разбегаются от мамы: в Новосибирском зоопарке вывелись утята

Маленькие утята живут у вольеров со знаменитыми белыми медведями. Фото: Анна НОВИКОВА

По Новосибирскому зоопарку врассыпную ходят утята. Птенцы вылупились 7 июня и людей не боятся: ходят прямо по асфальту между вольерами.

— Утят 17 всего от двух уток: у одной 10, у другой 7. Вывелись около белых медведей, бегают там же по всему зоопарку, — рассказала фотограф Анна Новикова.

Маленькие утятки выглядят очень трогательно: коричневые с желтым брюшком пуховые комочки. Они разбегаются далеко от мамы, но когда надо, утка может спрятать под своими крыльями всех птенчиков до единого.

Напомним, недавно в Новосибирском зоопарке родился маленький пони.

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