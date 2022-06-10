В Новосибирске 57-летний мотоциклист сбил 63-летнего мужчину. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Новосибирске 57-летний мотоциклист сбил 63-летнего мужчину. О ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
– Авария произошла вечером 9 июня в Ленинском районе на улице Троллейной. Водитель мотоцикла HONDA STEED 600 ехал в направлении улицы Плахотного. У дома 23 на Троллейной сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, – уточнили в Госавтоинспекции.
В результате наезда пешеход получил различные травмы. Его госпитализировали.
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