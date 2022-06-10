У сибирячки изъяли слиток золота, чтобы погасить ее долг. Фото: УФССП по НСО.
У жительницы Новосибирска судебные приставы изъяли слиток золота, ювелирные украшения, сувенирные монеты и денежные средства. Все это пойдет в счет погашения ее уголовного долга, говорится на сайте областного УФССП.
- Женщина вместе с компанией продавала БАДы, а также подрабатывала экстрасенсом по телефону. Ленинский районный суд признал сибирячку виновной в создании преступного сообщества, которое обмануло 13 человек и похитило у них имущество, - уточняется в публикации.
Известно, что женщину отправили в колонию на 15 лет. Кроме того, ей выписали штраф в размере 450 тысяч рублей в пользу государства и ограничили свободу на полтора года. Наказание осужденная отбывает в исправительной колонии общего режима.
- Также суд решил, что сибирячка должна возместить материальный ущерб обманутым людям. Она обязана выплатить 45 миллионов рублей в пользу пострадавших, - добавили в УФССП.
Пока с женщины взыскали меньше 2 миллионов рублей. Сообщается, что в счет погашения долга пойдут и заработанные в колонии деньги.
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