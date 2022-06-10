Видео с моментом взрыва на стройке в Новосибирске появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр.

В соцсети появилось видео с моментом взрыва на стройке в Новосибирске. ЧП произошло около полудня 10 июня.

– Момент взрыва газового баллона во время пожара на стройке жилого комплекса «Авиатор» засняла подписчица, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

На кадрах видно, что было сильное задымление, после чего раздался громкий хлопок, разгорелось пламя.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на месте работают пожарные. Информация об инциденте уточняется.

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