Видео с моментом взрыва на стройке в Новосибирске появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр.
В соцсети появилось видео с моментом взрыва на стройке в Новосибирске. ЧП произошло около полудня 10 июня.
– Момент взрыва газового баллона во время пожара на стройке жилого комплекса «Авиатор» засняла подписчица, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
На кадрах видно, что было сильное задымление, после чего раздался громкий хлопок, разгорелось пламя.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на месте работают пожарные. Информация об инциденте уточняется.
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