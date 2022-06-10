В Новосибирске на стройке жилого дома произошел взрыв. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 10 июня, поступило сообщение о взрыве и пожаре на стройке жилого комплекса «Авиатор». Объект расположен по адресу Заельцовский район улица Аэропорт, 25/1. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

- Из подвала недостроенного здания валит густой, черный дым. Неизвестно, есть ли пострадавшие, - говорится в публикации.

Не исключено, что очаг возгорания находится как раз в подвале. На фото можно увидеть, как языки пламени «захватили» часть территории стройки, а клубы темного дыма поднимаются в небо.

Позже в сети появилось видео с моментом взрыва. По предварительной информации, «рванул» газовый баллон.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ГУ МЧС по НСО сказали, что на тушение возгорания выехали в 11:44. По данным ведомства, информация о ЧП уточняется.

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