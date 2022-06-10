В июне видеосервис Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.

Семейная комедия «Артек. Большое путешествие» (6+) вернет взрослых в детство, а современным детям поможет лучше понять своих родителей. Когда четверо ребят приезжают на смену в знаменитый «Артек», волшебство переносит их на 30 лет назад - в 1988 год, где среди ровесников они встречают и своих будущих родителей.

Первая зарубежная июньская новинка видеосервиса - американская фантастическая комедия «Всё везде и сразу» (18+) - получила лестные отзывы критиков. Сюжет картины выстроен вокруг живущей в Америке китаянки Эвелин (Мишель Йео), которая внезапно узнает о существовании альтернативных версий себя в других измерениях. Героиня проживает множество жизней, каждая из которых помогает осознать ценность ее реального бытия.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Герой социальной драмы «Нелегал» (18+) тоже путешествует из одного мира в другой - из Киргизии в Якутию. Режиссер Дмитрий Давыдов, один из самых титулованных якутских кинематографистов, снова поместил в центр сюжета персонажа с непростой судьбой.

Две следующих премьеры расскажут о нелегкой жизни киллеров, испытывающих проблемы с памятью. В российском сериале «Киллер» (16+), показ которого в Wink стартует 15 июня, главный герой - бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) - выбирает криминальную профессию не по своей воле. Американский боевик «Флешбэк» (18+) с Лиамом Нисоном в роли профессионального киллера и Моникой Беллуччи в роли преступной бизнес-леди - это история о том, что никогда не поздно перейти на сторону добра. Пользователям видеосервиса Wink фильм доступен по подписке с 21 июня.

Но все-таки лето - это время легкости и каникул, поэтому в конце июня зрителей ждет настоящая сказка. Мультипликационный фильм «Золушка и тайна волшебного камня» (6+) показывает классическую историю с другого ракурса. Золушка теперь не только легко постоит за себя, но и выручит из беды того, кто обычно должен спасать других. Это продолжение мультфильма «Золушка и заколдованный принц», который вышел в 2018 году. Узнать, чем закончилась эта волшебная история, подписчики смогут с 25 июня.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.