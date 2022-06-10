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Умные вещи10 июня 2022 4:20

В июне видеосервис Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве

В первый месяц лета видеосервис Wink покажет кинопремьеры, которые помогут настроиться на долгожданный отдых и научат ценить каждый момент
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.

Семейная комедия «Артек. Большое путешествие» (6+) вернет взрослых в детство, а современным детям поможет лучше понять своих родителей. Когда четверо ребят приезжают на смену в знаменитый «Артек», волшебство переносит их на 30 лет назад - в 1988 год, где среди ровесников они встречают и своих будущих родителей.

Первая зарубежная июньская новинка видеосервиса - американская фантастическая комедия «Всё везде и сразу» (18+) - получила лестные отзывы критиков. Сюжет картины выстроен вокруг живущей в Америке китаянки Эвелин (Мишель Йео), которая внезапно узнает о существовании альтернативных версий себя в других измерениях. Героиня проживает множество жизней, каждая из которых помогает осознать ценность ее реального бытия.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Герой социальной драмы «Нелегал» (18+) тоже путешествует из одного мира в другой - из Киргизии в Якутию. Режиссер Дмитрий Давыдов, один из самых титулованных якутских кинематографистов, снова поместил в центр сюжета персонажа с непростой судьбой.

Две следующих премьеры расскажут о нелегкой жизни киллеров, испытывающих проблемы с памятью. В российском сериале «Киллер» (16+), показ которого в Wink стартует 15 июня, главный герой - бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) - выбирает криминальную профессию не по своей воле. Американский боевик «Флешбэк» (18+) с Лиамом Нисоном в роли профессионального киллера и Моникой Беллуччи в роли преступной бизнес-леди - это история о том, что никогда не поздно перейти на сторону добра. Пользователям видеосервиса Wink фильм доступен по подписке с 21 июня.

Но все-таки лето - это время легкости и каникул, поэтому в конце июня зрителей ждет настоящая сказка. Мультипликационный фильм «Золушка и тайна волшебного камня» (6+) показывает классическую историю с другого ракурса. Золушка теперь не только легко постоит за себя, но и выручит из беды того, кто обычно должен спасать других. Это продолжение мультфильма «Золушка и заколдованный принц», который вышел в 2018 году. Узнать, чем закончилась эта волшебная история, подписчики смогут с 25 июня.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.