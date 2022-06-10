Водитель «Тойоты» попал в реанимацию после жёсткого ДТП на Большевистской в Новосибирске. Фото: МАСС.

В Новосибирске водитель «Тойоты» попал в реанимацию после жёсткого ДТП на Большевистской улице. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску. В Госавтоинспекции рассказали и подробности аварии

– ДТП произошло поздно вечером 9 июня. Водитель 1984 года рождения на «Тойоте Королле» ехал по Большевистской в сторону Первомайской улицы. У дома 270 на улице Большевистской он столкнулся с автомобилем «МАЗ», который занимался уборкой дороги. Затем «Тойота» столкнулась с Hyundai-Solaris под управлением водителя 1988 года рождения, – пояснили в ГИБДД по Новосибирску.

Водителя «Тойоты» после столкновения зажало в салоне авто. Его из машины деблокировали сотрудники МАСС. После аварии мужчину госпитализировали в реанимацию с различными травмами.

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