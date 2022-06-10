В 19 новостройках Новосибирска появились домашние цифровые сервисы от МТС

Фото: компания «МТС».

С начала 2022 года МТС обеспечила цифровой инфраструктурой новостройки в Заельцовском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Дзержинском и Центральном районах Новосибирска. В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 1 Гбит/с и телевидению от МТС получили жители жилых комплексов Richmond Residence «На Рябиновой», «Софийский квартал», «КрымSky», «Калининский-2», «Расцветай на Гоголя», «Дом на Золотой ниве», «Гранит».

Фото: компания «МТС».

Подключены к интернету МТС на скорости до 1 Гбит/с новые многоквартирные дома на Островского, Демьяна Бедного, Ельцовской, Сержанта Коротаева, Камышенском плато и Петухова и Есенина.

- Современные технологии для комфортной жизни и досуга впервые получили новые дома и жилые комплексы на обоих берегах Оби, жители которых смогут пользоваться интернетом на повышенных скоростях. Основную часть работ МТС провела зимой и весной текущего года. Вместе с цифровыми сервисами новоселы открыли возможность экономить на связи ежемесячно до 40 процентов, объединяя домашние сервисы и мобильную связь в «пакеты». Мы планируем и дальше инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры новых микрорайонов Новосибирска, – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.