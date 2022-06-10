В Новосибирске мастер участка, по вине которой на женщину рухнула ледяная глыба, предстанет перед судом. Фото: "Моя Первомайка".

В Новосибирске до суда дошло дело 34-летней мастера участка АО «Сибирский Сервисный центр». Её обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Вследствие этого тяжело пострадала женщина – на неё рухнула глыба льда. Обвинительное заключение в отношении мастера утвердили в прокуратуре Первомайского района.

– Следователи установили, что мастер участка организации, которая управляла жилым фондом в Первомайском районе города, с 7 по 31 марта 2022 года ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по ежедневному осмотру крыши дома № 17 на Ученической улице. В частности, обвиняемая не оценила, что на крыше много снега и наледи. Не приняла мер, чтобы очистить участок. Тем самым не обеспечила безопасность людей, проходящих внизу, – пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

В результате чего 31 марта ледяная глыба рухнула на женщину. Из-за этого сибиряка получила тяжёлые травмы. После ЧП её увезли в реанимацию.

Как пишет «Новая Сибирь», вину мастер участка признала.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья Первомайского судебного района.

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