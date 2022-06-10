В Новосибирске юная блогерша получила семь лет колонии за попытку наркоторговли

Девушка хотела красивой жизни, а получила реальный срок. Фото: Архив "КП"//соцсети

В Новосибирске юная блогерша получила срок в колонии за попытку заработать на сбыте синтетических наркотиков. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали подробности приговора.

23-летняя девушка решила подзаработать и в октябре прошлого года написала неизвестному, который предложил ей заняться наркоторговлей. Соучастник сделал закладку и передал ей партию из 26 свертков массой больше 13 граммов.

Девушку задержали сотрудники транспортной полиции вблизи одной из железнодорожных станций. Во время обысков дома у подсудимой изъяли наркотики массой 0,310 граммов.

Подсудимая вела блоги в социальных сетях – выкладывала селфи, фото из ресторанов и писала, что якобы учится в Парижской школе менеджмента ISC. Однако у картинок из красивой жизни была другая изнанка:

- Подсудимая нигде не училась, официально не работала. Суд учел признание вины, раскаяние и молодой возраст. Ей назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

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