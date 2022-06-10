В Кировском районе двое новосибирцев разорили клумбу. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске два молодых человека украли цветы с клумбы. Это произошло в Кировском районе на улице Телевизионная, 7, рассказала одна из подписчиц группы «Инцидент Новосибирск».

- Молодежь орудовала 8 июня в 1:32 ночи. Клумба находилась напротив четвертого подъезда. Парни забрали себе определенные цветы в горшочках. Очень неприятно, ведь растениями занимались моя мама и бабушка, - пожаловалась жительница Новосибирска.

Женщина назвала данный поступок низким и смешным. По словам сибирячки, ее близкие ухаживали за цветами не для того, чтобы их потом так нагло выкопали под покровом ночи. В комментариях кто-то предположил, что молодые люди таким нелепым образом решили порадовать своих дам.

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