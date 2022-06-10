На станции под Новосибирском 23-летний парень украл кроссовки у спящего попутчика. Фото: УТ МВД СФО.
На станции Барабинск под Новосибирском 23-летний парень украл в поезде у спящего попутчика кроссовки. Стоили они более трёх тысяч рублей. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.
– Выйдя из вагона, подозреваемый направился в одно из сел Куйбышевского района Новосибирской области, где трудился разнорабочим, – уточнили в транспортной полиции.
Через несколько дней парень узнал, что ищут полицейские. Он испугался ответственности и сжёг кроссовки.
На сибиряка завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Похитителю кроссовок грозит до двух лет колонии.
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