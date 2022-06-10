На станции под Новосибирском 23-летний парень украл кроссовки у спящего попутчика. Фото: УТ МВД СФО.

На станции Барабинск под Новосибирском 23-летний парень украл в поезде у спящего попутчика кроссовки. Стоили они более трёх тысяч рублей. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

– Выйдя из вагона, подозреваемый направился в одно из сел Куйбышевского района Новосибирской области, где трудился разнорабочим, – уточнили в транспортной полиции.

Через несколько дней парень узнал, что ищут полицейские. Он испугался ответственности и сжёг кроссовки.

На сибиряка завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Похитителю кроссовок грозит до двух лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер