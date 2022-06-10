Пробки в Новосибирске на утро 10 июня 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 10 июня 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 3 марта 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Кроме того, движение затруднено по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение по Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета тоже затруднено. Сложно проехать по улице Блюхера, площади Лыщинского и по проспекту Карла Маркса.

На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 10 июня, достиг 6 баллов.

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