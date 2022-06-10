Погода в Новосибирске на 9 июня 2022 года: жара до +29 градусов

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 10 июня 2022 года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 10 июня 2022 года будет солнечной и жаркой. Об этом сообщили в Западно-сибирском гидрометцентре.
– Днём будет +27…+29 градусов, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду, – говорится в сообщении синоптиков.
По данным «Яндекс Погоды» в Новосибирске 10 июня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +23…+27 градусов.
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