Погода в Новосибирске на 9 июня 2022 года: жара до +29 градусов

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 10 июня 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 10 июня 2022 года будет солнечной и жаркой. Об этом сообщили в Западно-сибирском гидрометцентре.

– Днём будет +27…+29 градусов, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду, – говорится в сообщении синоптиков.

По данным «Яндекс Погоды» в Новосибирске 10 июня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +23…+27 градусов.

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