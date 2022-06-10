Поиски новосибирца, оставившего перед исчезновением странное послание, завершились трагедией. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске пропавшего 32-летнего Григория Шатохина нашли мёртвым. О трагедии КП-Новосибирск сообщила сестра новосибирца.

– 22 мая его тело нашли в Заельцовском районе города. Мама его опознала по форме головы. Всё лицо у братика было в гематомах. Видно, что его перед смертью избивали, – рассказала КП-Новосибирск сестра погибшего, – Однако следователь говорит, что он покончил жизнь самоубийством. Но ни друзья, ни родственники в это не верят. Он такое сам не мог сотворить.

По словам сестры мужчины, 9 июня его кремировали. Родственники тяжело переживают трагедию и не могут прийти в себя.

– Как нам сообщили следователи, он погиб 1 мая. Где он был все дни до этого – пока загадка, – добавила сестра Григория.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мужчина пропал в Пасху, 24 апреля. В тот день он был у друга, позвонил родственникам, поздравил с праздником. А после ему якобы позвонили какие-то знакомые. Он уехал к ним и перестал выходить на связь.

Родных смутило видео, которое новосибирец опубликовал в день исчезновения на своей странице в соцсети. На нем мужчина говорит, что поступил неправильно и что ответит за это. Однако о каком поступке шла речь, родственники и друзья так и не поняли.

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