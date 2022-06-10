Новым тренером футбольного клуба «Новосибирск» стал Алексей Поддубский

У футбольного клуба «Новосибирск» появился новый тренер. Фото: ФК «Новосибирск»

У футбольного клуба «Новосибирск» появился новый тренер. Им стал 49-летний Алексей Поддубский, который ранее работал в хабаровском СКА. Контракт с ним подписали на 1 год.

— С составом тренерского штаба Алексей Поддубский определится в ближайшее время. 19 июня футболисты команды соберутся в Новосибирске, а с 20 июня на базе «Олимпийская» начнётся предсезонный сбор, — пояснили в официальной группе ФК «Новосибирск» Вконтакте.

Напомним, о том, что бывший тренер Павел Могилев уходил из ФК «Новосибирск» стало известно 5 июня 2022 года. Тогда сообщалось, что контракт, который истек к концу сезона, не был продлен по взаимной договоренности.

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