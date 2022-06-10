В Новосибирске дорогу до Толмачево отремонтируют за 83 миллиона рублей

Дорогу из Новосибирска до аэропорта Толмачево планируется отремонтировать за 83, 1 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорогу из Новосибирска до аэропорта Толмачево планируется отремонтировать за 83, 1 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В документах указывается, что всего планируется отремонтировать 7 километров дорожного полотна. За ремонт участка в пять километров ТУАД планирует заплатить 69, 8 миллионов. Еще один участок — протяженностью в 1, 7 километра — планируется отремонтировать за 13, 3 миллионов рублей.

Подрядчику, которого должны выбрать до 21 июня, будет необходимо сменить верхний слой асфальта и бордюры. Завершить все работы должны до 13 октября 2022 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что участок вблизи дома № 9 по улице Сибревкома начали ремонтировать после того, как проверку начала прокуратура. Люди жаловались на образовавшуюся там огромную яму по ширине тротуара. И если днем ее было легко заметить и обойти, то ночью ситуация усложнялась.

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