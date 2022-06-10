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Общество9 июня 2022 21:13

Прямые рейсы в Турцию запустят из Новосибирска с 13 июня

Они будут выполняться три раза в неделю
Галина СИМОНОВА
Из Новосибирска будут выполняться прямые рейсы в Анталью с 13 июня.

Из Новосибирска будут выполняться прямые рейсы в Анталью с 13 июня.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Новосибирска будут выполняться прямые рейсы в Анталью с 13 июня. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

— Ранее из этого города рейсов в Анталью не было, теперь они будут выполняться 3 раза в неделю: в понедельник, среду и субботу, — пояснили в ассоциации туроператоров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что с 6 июня возобновилось железнодорожное сообщение между Бишкеком и Новосибирском. Ходит поезд раз в восемь дней. Общая протяженность маршрута – 2 340 километров. В пути пассажиры будут проводить 52 часа 43 минуты.

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