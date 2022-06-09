В Новосибирске дело о распространении детской порнографии дошло до суда

В Новосибирске в суде будут рассматривать дело о распространении детской порнографии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске в суде будут рассматривать дело о распространении детской порнографии. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

— Начато судебное следствие в отношении лица, обвиняемого в незаконном изготовлении в целях распространения порнографии в сети, а также в приобретении и хранении в целях распространения порнографических изображений детей, младше 14-лет, — сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Рассматриваться дело будет в закрытом судебном заседании.

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