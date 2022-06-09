Новосибирский депутат объяснил, могут ли бабушки торговать укропом на улицах

Бабушки могут продавать свою продукцию в специальных ларьках, расставленных по всему городу.

Депутат из Совета депутатов Новосибирска Георгий Андреев в беседе с КП-Новосибирск рассказал, могут ли бабушки торговать на улицах продуктами со своих огородов. Как оказалось — могут, и для этого даже есть специальные места, за которыми ухаживают и поддерживают в чистоте.

— Уже несколько лет по территории города расставляют специальные благоустроенные конструкции, куда бабушки могут приди и продать свою сельхозпродукцию, — рассказал КП-Новосибирск Андреев.

Депутат подчеркнул, что муниципалитет знает и готов поддерживать граждан, торгующих продуктами с собственных грядок. Именно поэтому ларьки и прочие специальные конструкции размещают в проходных местах.

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