Новое общежитие НГТУ построят к сентябрю 2023 года

Общежитие будет состоять из двух блоков, соединенных теплым крытым переходом. Фото: Правительство НСО
Общежитие Новосибирского государственного технического университета закончат к сентябрю 2023 года. Оно будет состоять из двух блоков в 16 и 13 этажей, соединенных теплым крытым переходом. Потратят на строительство 1,5 миллиарда рублей.
— Общежитие рассчитано на 790 студентов. В новых зданиях разместятся не только комнаты для отдыха, но и тренажёрный и спортивный залы, бытовые и хозяйственные помещения, а также обеденный зал кафе. Общая площадь двух блоков составит более 21 тысяч квадратов, — рассказали в правительстве региона.
По словам ректора НГТУ Анатолия Батаева, в новом общежитии разместят самых талантливых студентов вуза, а также аспирантов и магистрантов. Кроме того, часть комнат отдадут молодым семьям. А после ввода здания в эксплуатацию, поэтапно начнут ремонтировать действующие общежития.
Напомним, что в Академгородке продолжается строительство кампуса мирового уровня НГУ. В него войдет не только общежитие и корпуса с потоковыми аудиториями, но также библиотека и научно-исследовательский центр. Стоить это все почти 12 миллионов рублей.
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