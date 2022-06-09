В Новосибирске на Большевистской столкнулись две иномарки

Пока что неизвестно какие травмы получили участники ДТП. Фото: кадр из видео
В Новосибирске на улице Большевистской произошло крупное ДТП. Столкнулись седаны Hyundai Solaris и Toyota Corolla. Произошла авария вечером в четверг, 9 июня, и попала на камеру очевидцев.
— «Тойота» получила критические повреждения, спасатели при помощи спецсредств доставали из автомобиля, находившегося внутри человека, — рассказал подписчик паблика «АСТ-54».
Судя по кадрам видео, удар пришелся на левую сторону «Тойоты» со стороны водителя. Именно его и вытаскивают спасатели с помощью спецсредств. Пока что неизвестно, какие травмы получили участники ДТП.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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