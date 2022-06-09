В суд направят дело экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Морозова

Экс-депутату Морозову грозит срок до 10 лет тюрьмы.Фото: zsnso.ru
В Новосибирске пройдет суд над директором Коченевской птицефабрики и по совместительству бывшим депутатом регионального Заксобрания Александром Морозовым. Мужчину обвиняют по статье 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Экс-депутат присвоил себе часть субсидии, выделенной на строительство цеха.
— Морозов получил субсидию свыше 41 миллиона рублей на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. Он создал видимость строительства и организовал монтажные работы в цехе. Однако 19 миллионов рублей мужчина похитил, перечислив их по фиктивным договорам подконтрольным юрлицам, — рассказали в региональной прокуратуре.
После проверок директор птицефабрики вернул субсидию в областной бюджет в полном объеме. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд. За мошенничество Морозову грозит срок до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что обыски у Морозова прошли в июне 2021 года. В том же месяце ему избрали меру пресечения. Экс-депутату запретили пользоваться средствами связи, а также общаться с сотрудниками птицефабрики, директором которой он являлся.
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